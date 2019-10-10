Крестьянские хозяйства сами должны привлекать специалистов в села – Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева высказалась о программе «С дипломом – в село!», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актобе и в Западно-Казахстанской области поднимали вопрос о том, чтобы выпускники сельхозинститутов тоже были включены в программу «С дипломом – в село»». Это надо все просчитывать и даже в программе «С дипломом – в село»» тоже есть уязвимое место – это жилищные вопросы, которые решаются не везде одинаково хорошо», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

Комментируя нехватку жилья для привлекаемых в села кадров, она отметила, что в этом вопросе активное участие должны принимать и сами крестьянские хозяйства, которые в них и нуждаются.

«Предлагают построить специально для них жилье. Это тоже дополнительные затраты. Здесь все-таки должна быть «улица с двусторонним движением», потому что крестьянские хозяйства сами должны очень активно работать на рынке труда и привлекать специалистов, бегать за ними, мозги искать, предлагать различные возможности, чтобы они были заинтересованы в том, чтобы работать у них в хозяйствах. Почему только государство должно об этом заботиться? Вот такой вопрос», - заявила спикер Сената.

«Все заинтересованы в том, чтобы увеличить свою доходность, получать прибыль, производить продукцию. Поэтому здесь тоже надо смотреть с двух сторон эту позицию: насколько активны сами работодатели и что они вообще знают о госпрограммах, направленных на улучшение уровня занятости», - заключила Д. Назарбаева.