Крещенские купания в Алматы прошли без происшествий - ДЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Крещенские купания в Алматы прошли без происшествий. Об этом сообщили в ДЧС города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В крещенскую ночь на 19 января многие жители и гости южной столицы посетили купели, чтобы набрать воды и окунуться.

«Безопасность жителей обеспечивали более 200 сотрудников ДЧС и других служб. Дежурство было организовано с 22 часов 18 января до вечера 22 часов 19 января. Большее количество желающих искупаться в проруби пришлось на период с 00:00 до 03:00 часов. Каждое место для купания было оснащено специальными подходами с настилами на льду, безопасными спусками в воду, местами для переодевания, а также освещением. Везде дежурили спасатели, сотрудники полиции и врачи. Купания прошли без происшествий. Помощь экстренных служб посетителям не потребовалась», - проинформировали в ведомстве.

Ранее департаментом по ЧС Алматы совместно с местным исполнительным органом и Алматинской епархией были определены пять мест купания , где будут обустроены и смонтированы купели для крещенских купаний.