Крещенские купания отменили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 19 января православные верующие Казахстана отмечают религиозный праздник Крещение Господне, во время которого по традиции желающие купаются в специальных прорубях. Однако в текущем году в связи с введенным режимом ЧП и ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Алматы традиционные купания проводится не будут, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам ключаря Вознесенского кафедрального собора Александра Суворова, вместо крещенских купаний в этом году с 19 января в дневное время в православных храмах города будут проводиться раздача освященной воды для прихожан.

Также праздничные богослужения в церквях пройдут в закрытом режиме без участия прихожан, так как согласно постановлению главного государственного санитарного врача города коллективные мероприятия в культовых объектах запрещены.

В храмах для обеспечения безопасности людей будет организовано дежурство сотрудников департамента по ЧС, департамента полиции и скорой медицинской помощи.

Вместе с тем, сотрудниками управления по делам религий Алматы будут организованы дежурства во всех православных храмах города до окончания праздника, а также даваться разъяснения по соблюдению санитарных норм.