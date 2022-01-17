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Крещенские купания отменили в Алматинской области

17 Января 2022 21:14
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Крещенские купания отменили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области отменили традиционные крещенские купания. Закаляться водой необходимо в домашних условиях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

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Иерей, ключарь Иоанно-Богословского собора Александр Матлашов обратился со словами поздравления ко всем жителям Казахстана, и в связи с последними событиями в стране, попросил воздержаться от проведения обряда купания на прорубях в период праздника Крещения Господне.

Спикер отметил, что в связи с чрезвычайным положением на территории Алматинской области все проруби, реки и озера области будут освящены, в связи с этим гражданам можно будет окунуться в воду и в домашних условиях.

«Учитывая обстоятельства с короновирусной инфекцией в стране, мест для купания при Храме не будет, поэтому в частности закаляться водой необходимо в домашних условиях. 18-19 января 2022 года в храмах будет организовано набирание воды в дневное время суток. Иерей попросил сохранять спокойствие и отнестись с пониманием», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматинской области, подполковник Куат Бельдыбаев также напомнил, что на празднике Крещение Господне проведение обряда купания в прорубях запрещено.

Он заявил, что в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водоемах Алматинской области будут нести дежурство сотрудники оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС.

Отметим, ежегодно 19 января православные верующие Казахстана отмечают праздник Крещение Господне, во время которого желающие купаются в специальных прорубях.


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#Алматинская область   #Религия   #МЧС  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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