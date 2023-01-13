Крещенские купания: как правильно окунаться в прорубь

13 Января 2023, 15:51

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 19 января в Алматы будут отмечать Крещение Господне, главной традицией которого является погружение в ледяную воду. Спасатели на брифинге в региональной службе коммуникаций ответили, как правильно и, главное, безопасно окунаться в прорубь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника управления гражданской обороны департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ануар Юсупов напомнил, что категорически запрещено купаться в неустановленных местах, выходить на лед, если есть какие-то трещины, пробоины. Запрещено употреблять алкоголь перед проведением обряда. Также нельзя окунаться в прорубь тем, у кого есть хронические заболевания или противопоказания к купанию в холодной воде. И, конечно же, необходимо соблюдать дисциплину в местах купания.

Спикер сообщил, что в городе определены 9 мест купания, где будут обустроены и смонтированы купели.

«Во избежание чрезвычайных ситуаций мы призываем не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этих целей. Рядом с купелью, оборудованной на открытой местности, не должно находиться более трех человек. Перед купанием необходимо разогреть тело: сделать пробежку, разминку. Купаться нужно в присутствии медиков и спасателей», - подчеркнул Ануар Юсупов.

После купания нужно растереть тело махровым полотенцем и надеть на себя теплую одежду, попить теплый чай, рекомендуют спасатели. При длительном пребывании в воде возможны судороги и обморожения. При резком погружении в холодную воду может возникнуть сердечная недостаточность.

Ануар Юсупов добавил, что на всех 9 разрешенных для купания участках будет организовано круглосуточное дежурство спасателей, полицейских, республиканского оперативного спасательного отряда, центра медицины катастроф и медработников города.

Все остальные водоемы, горные реки (Улкен и Киши Алматы, Каргалы, Аксай, Есентай) запрещены для купания. Нужно помнить, что подходы к горным рекам очень скользкие. А течение рек очень сильное и может унести человека, потерявшего равновесие или сознание.

На всех специально отведенных местах для купания установлены палатки и раздевалки (мужские и женские). Священнослужители также будут работать непрерывно наряду со спецслужбами.