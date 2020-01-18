Крещение Господне: что нужно знать

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Крещение Господне 19 января будут праздновать православные всего мира, в том числе и в нашей стране. Что нужно знать об этом празднике и кому разрешены крещенские купания в проруби - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Одной из главных традиций этого дня являются крещенские купания – верующие погружаются в воду в проруби или открытых водоемах, чтобы обрести духовную и физическую силу.

«Праздник Крещение Господне – это один из 12 самых великих праздников в церковном календаре. Существует традиция - в этот день совершать омовение, купание в священных источниках. Всем известно, что вода в этот день приобретает особые свойства – это крещенская святая вода. Ее освещают во время церковных богослужений», - сказал протоиерей Александр Гайченя.

По его словам, прийти в храм на Богослужение, взять святую воду и окунуться в воду – многовековая традиция.

«Окунуться в воду можно трижды про традиции и всего лишь один раз. И нет никакой разницы – окунитесь вы в полночь, утром, днем или вечером. Вода святая в течение суток. Поэтому вы можете прийти до работы, после работы, хоть в 5 утра. В специальных местах есть люди, которые помогут вам совершить омовение», - добавил протоиерей.

Но при этом стоит не забывать о том, что купание в ледяной воде может быть опасным для здоровья. В особой зоне риска – дети и люди старше 45 лет, у которых нет подобного опыта.

Специалисты советуют перед купанием разогреть тело и сделать зарядку, находиться в проруби нужно не более одной минуты (каждое окунание - не дольше 10-15 секунд), после купания обязательно растереть себя полотенцем и сразу надеть сухую одежду, а также выпить горячий чай.

«Перед тем, как искупаться, надо заранее подготовиться, заниматься легкой гимнастикой. Если вы не подготовлены заранее и не успели в этом году, то надо подождать, искупаться в следующем году. Готовиться в теплое время года, летом, надо в домашних условиях привыкать к холодной воде», - говорит врач службы скорой помощи Куат Тайтелиев.

Он также добавил, что нырять в купель в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Также запрещено окунаться в прорубь вниз головой.

Кроме того, нельзя купаться в проруби на Крещение, если человек болеет туберкулезом, сердечно-сосудистым заболеванием, болезнью почек и печени.

«Нельзя купаться людям с астмой, эпилепсией, сахарным диабетом, с артериальным давлением, аритмией, заболеванием ЛОР-органов, ожирением, заболеванием центральной и периферической нервной системы, заболеванием мочевыделительной системы, кожными заболеваниями (псориаз, экзема)», - заметил он.

Между тем, в представительстве Русской православной церкви добавили, что вода, освященная в крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления, обладает одинаковыми чудодейственными свойствами и называется великой агиасмой, то есть великой святыней.

«Святой водой окропляются жилища и рабочие места, одежду и продукты питания. Крещенскую воду принято употреблять натощак после прочтения утренних молитв с особым благоговением. Хранить святую воду необходимо в чистом месте и в чистой закрытой посуде, как и подобает великой святыне», - отметили в церкви.

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления – так как в этот день Бог явил Себя явственно миру в Трех Лицах Своего Божества: Бог Сын – Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой снизошел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа голосом с неба.

Богоявлению предшествует день строгого поста – крещенский сочельник (18 января). По окончании Литургии совершается чин Великого освящения воды. Еще раз чин Великого водоосвящения повторяется в сам день праздника по окончании Литургии. Там, где есть источники и водоемы, водоосвящение совершается под открытым небом.

Духовенство и верующие из близлежащего храма торжественным крестным ходом идут к месту освящения, которое называется «иордань». Купание в освященной воде, в иордани, является не обязанностью, а лишь благочестивой традицией. Погружаться в иордань можно лишь с благоговением и молитвой, отмечают священнослужители.

Ранее стало известно, в каких местах разрешено купаться в Алматы и Алматинской области.