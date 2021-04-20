Крен домов в Алматы: семь многоэтажек укрепят в микрорайоне Зердели в 2022 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В алматинском микрорайоне Зердели осталось укрепить еще 17 домов. 10 домов укрепят в текущем году, еще 7 - в следующем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день остались 17 неукрепленных домов . С подрядчиком был заключен такой договор на 17 домов, в этом году мы доукрепим 10, а оставшиеся 7 - в 2022 году», - сказал аким Алатауского района Алматы Азамат Калдыбеков на заседании Общественного совета города.

Как сообщалось ранее, в микрорайоне Зердели в прошедшем году выровняли 7 жилых домов.

По словам акима Алматы, в этом году укрепят 10 домов.

Напомним, в декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались на то, что их дом накренился.

Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями дома и сообщил о готовности их переселить (72 квартиры).

Градоначальник также заявил, что судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы. Затем в акимате сообщили , что критических отклонений нет.

Причины крена жилого дома назвали в КазНИИСА. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие. Восстановительные работы по накренившемуся дому в микрорайоне Зердели завершили 9 июня 2020 года.