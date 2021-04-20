РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:38, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Крен домов в Алматы: семь многоэтажек укрепят в микрорайоне Зердели в 2022 году

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В алматинском микрорайоне Зердели осталось укрепить еще 17 домов. 10 домов укрепят в текущем году, еще 7 - в следующем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день остались 17 неукрепленных домов . С подрядчиком был заключен такой договор на 17 домов, в этом году мы доукрепим 10, а оставшиеся 7 - в 2022 году», - сказал аким Алатауского района Алматы Азамат Калдыбеков на заседании Общественного совета города.

    Как сообщалось ранее, в микрорайоне Зердели в прошедшем году выровняли 7 жилых домов.

    По словам акима Алматы, в этом году укрепят 10 домов.

    Напомним, в декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались на то, что их дом накренился.

    Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями дома и сообщил о готовности их переселить (72 квартиры).

    Градоначальник также заявил, что судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы. Затем в акимате сообщили , что критических отклонений нет.

    Причины крена жилого дома назвали в КазНИИСА. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие. Восстановительные работы по накренившемуся дому в микрорайоне Зердели завершили 9 июня 2020 года.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Другие государственные органы Акимат Жилье Строительство Общество Алматы ЖКХ Происшествия
    Сейчас читают
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!