Крен домов в Алматы: семь многоэтажек укрепят в микрорайоне Зердели в 2022 году
«На сегодняшний день остались 17 неукрепленных домов . С подрядчиком был заключен такой договор на 17 домов, в этом году мы доукрепим 10, а оставшиеся 7 - в 2022 году», - сказал аким Алатауского района Алматы Азамат Калдыбеков на заседании Общественного совета города.
Как сообщалось ранее, в микрорайоне Зердели в прошедшем году выровняли 7 жилых домов.
По словам акима Алматы, в этом году укрепят 10 домов.
Напомним, в декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались на то, что их дом накренился.
Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями дома и сообщил о готовности их переселить (72 квартиры).
Градоначальник также заявил, что судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы. Затем в акимате сообщили , что критических отклонений нет.
Причины крена жилого дома назвали в КазНИИСА. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие. Восстановительные работы по накренившемуся дому в микрорайоне Зердели завершили 9 июня 2020 года.