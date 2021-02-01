Крен домов в Алматы: 17 многоэтажек укрепят в микрорайоне Зердели

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В алматинском микрорайоне Зердели осталось укрепить еще 17 домов. 10 домов укрепят в текущем году, еще 7 - в следующем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вот последние 2 дома доукрепляются- №167 и 168. В Зердели 13 домов уже укреплены. Сразу же был покрашен фасад. Теперь осталось 17 домов. Их управление комфортной городской среды планирует доукрепить в два этапа: в этом году - 10 и в следующем - 7. Таким образом, все 30 домов мкр. Зердели укрепятся», - сказал в ходе отчетной встречи с населением аким Алатауского района Азамат Калдыбеков.

Как сообщалось ранее, в мкр. Зердели в прошедшем году выровняли 7 жилых домов.

По словам акима Алматы в этом году укрепят 10 домов.

Напомним, в декабре 2019 года жители одного из домов микрорайона Зердели пожаловались на то, что их дом накренился.

Позже аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с жителями дома и сообщил о готовности их переселить (72 квартиры). Градоначальник также заявил, что судьба дома будет известна после проведения необходимой экспертизы. Затем в акимате сообщили, что критических отклонений нет.

Причины крена жилого дома назвали в КазНИИСА. По итогам экспертизы стало известно, что дом можно привести в соответствие.

Восстановительные работы по накренившемуся дому в микрорайоне Зердели завершили 9 июня 2020 года.