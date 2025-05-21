«Кремниевая долина» в Индии затоплена после проливных дождей: есть погибшие

Бангалор — это центр крупных мировых технологических компаний, и многие из них перевели своих сотрудников работать из дома из-за затопленных дорог.

Город находится в состоянии повышенной готовности из-за ожидаемых дождей, вызванных формированием циклонов над Андаманским морем, сообщает местная власть.

Во многих районах города в понедельник выпало 100 мм осадков, что является рекордом с 2011 года.

Помимо сильного затопления и нарушений дорожного движения, которые нарушают повседневную жизнь, сильные дожди также привели к повреждению имущества.

В одном из крупных IT-районов города обрушилась ограждающая стена комплекса компании по разработке программного обеспечения, в результате чего погибла 35-летняя сотрудница.

Власти сообщают, что выявили 210 уязвимых к наводнениям районов, где работают круглосуточно, чтобы исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что трое человек погибли и один пропал без вести в результате схода оползня, произошедшего ранним утром в воскресенье в одной из деревень города Гаочжоу провинции Гуандун на юге Китая.