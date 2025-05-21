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    22:00, 20 Май 2025 | GMT +5

    «Кремниевая долина» в Индии затоплена после проливных дождей: есть погибшие

    Некоторые районы южно-индийского города Бангалор, часто называемого «Кремниевой долиной» Индии, оказались под водой после сильных дождей. В результате чего погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Индия
    Фото: Аkwatoria

    Бангалор — это центр крупных мировых технологических компаний, и многие из них перевели своих сотрудников работать из дома из-за затопленных дорог.

    Город находится в состоянии повышенной готовности из-за ожидаемых дождей, вызванных формированием циклонов над Андаманским морем, сообщает местная власть.

    Во многих районах города в понедельник выпало 100 мм осадков, что является рекордом с 2011 года.

    Помимо сильного затопления и нарушений дорожного движения, которые нарушают повседневную жизнь, сильные дожди также привели к повреждению имущества.

    В одном из крупных IT-районов города обрушилась ограждающая стена комплекса компании по разработке программного обеспечения, в результате чего погибла 35-летняя сотрудница.

    Власти сообщают, что выявили 210 уязвимых к наводнениям районов, где работают круглосуточно, чтобы исправить ситуацию.

    Ранее сообщалось, что трое человек погибли и один пропал без вести в результате схода оползня, произошедшего ранним утром в воскресенье в одной из деревень города Гаочжоу провинции Гуандун на юге Китая.

     

    Теги:
    Дожди Индия Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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