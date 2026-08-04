Кремацию запретили в Кыргызстане
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле», передает Kazinform со ссылкой на Кабар.
Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.
Целью Закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.
Законом предусматривается:
- — исключение норм, позволяющих производить кремацию — предание тела умершего огню (огненное погребение);
- — исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего;
- — запрет на использование крематориев для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных плодов человека, кроме как санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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