Кремацию запретили в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле», передает Kazinform со ссылкой на Кабар .

Закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2026 года.

Целью Закона является совершенствование правового регулирования в сфере похоронного дела, разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий, связанных с обращением с биологическими объектами.

Законом предусматривается:

— исключение норм, позволяющих производить кремацию — предание тела умершего огню (огненное погребение);

— исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего;

— запрет на использование крематориев для сжигания тел умерших людей, абортированных или мертворожденных плодов человека, кроме как санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Ранее сообщалось о том, что правила проведения президентских и парламентских выборов изменили в Кыргызстане.