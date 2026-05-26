Кремацию разрешили правилами погребения в Акмолинской области

Однако пока в регионе нет ни одного крематория, где можно было бы получить такую услугу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Правила погребения и организации ухода за могилами в Акмолинской области утвердили на заседании президиума Общественного совета региона.

По словам руководителя отдела ЖКХ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области Булата Мейрамова, в вынесенном на рассмотрение проекте правил существенных изменений нет, однако документ дополнили пунктами, касающимися кремации.

— В типовых правилах была рекомендация включить этот пункт, но первоначально мы хотели его убрать. У нас все-таки другой менталитет, до этого еще не дошло. Но потом подумали — возможно, какие-то национальные меньшинства захотят осуществить кремацию. Поэтому мы его оставили, — пояснил спикер.

Между тем, на сегодняшний день в Акмолинской области нет ни одного крематория. Члены Общественного совета подчеркнули, что регион пока не готов к таким новшествам. По сути, документ принимается формально, поскольку воспользоваться услугой на практике пока невозможно.

— Да, крематориев у нас нет. Но в Алматы есть крематорий, человек имеет право кремировать там близкого, а затем обратиться к нам за предоставлением земли для хранения праха. Будет установлена небольшая стела для урны, — пояснил Булат Мейрамов.

К слову, пока среди акмолинских предпринимателей нет желающих открыть крематорий в регионе.

Члены Общественного совета также затронули вопросы санитарного состояния кладбищ. По их словам, сегодня там разрослись огромные свалки. Чиновники отметили, что средств не хватает, однако раз в квартал выделяется техника для вывоза мусора.

Было предложено усилить контроль за соблюдением жителями норм законодательства и штрафовать за выброс мусора в неположенных местах.

Член Общественного совета Владислав Шуль поднял вопрос некорректных действий некоторых госорганов. По его словам, после смерти человека представители похоронных бюро появляются у квартиры уже через 15 минут, при том что сотрудники полиции еще не успевают прибыть на место. Он задался вопросом, откуда происходит утечка информации.

Как было озвучено, земля для захоронения предоставляется бесплатно — 6 кв. м. Оплата взимается не за сам участок, а за услуги по захоронению, включая рытье могилы и другие работы.

На сегодняшний день, по словам членов Общественного совета, в Кокшетау стоимость таких услуг составляет 170 тысяч тенге.

Кстати, на захоронение безродных в Акмолинской области в этом году выделено 1 млн 794 тысячи тенге — по 89 700 тенге на каждого. Этой суммы хватит лишь на 20 человек.

Ранее сообщалось, что первый в Казахстане крематорий заработал в Алматы.