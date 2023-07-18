Кредиты под 1% годовых запустят для предпринимателей южных районов Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Кредиты на развитие бизнеса под минимальные проценты будут выдаваться предпринимателям Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В целях поддержки южных регионов области и улучшения бизнес-климата в настоящее время ведется работа по запуску программы регионального финансирования предпринимателей г. Аркалык, Амангельдинского и Джангельдинского районов под 1% годовых: начальная - 7%, из которых 6% субсидируется государством, - сообщил руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Назарбек Конкабаев. — На эти цели из областного бюджета выделено 500 млн тенге на кредитование и 18 млн тенге на субсидирование кредитов».

Сумма кредита для конечных заемщиков составит от 30 до 150 млн тенге.

Деньги можно направить на открытие или расширение производства с возможностью пополнения оборотных средств в обрабатывающей промышленности, а также в сфере растениеводства (за исключением выращивания зерновых, бобовых и масличных культур) и животноводства.

На сегодняшний день, по словам Н. Конкабаева, завершается процесс согласования проекта условий финансирования с Министерством национальной экономики, после чего условия будут утверждаться постановлением акимата области.