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Кредиты на родственников и коллег оформляла аферистка в Туркестанской области

16 Ноября 2022, 11:46
Кредиты на родственников и коллег оформляла аферистка в Туркестанской области
16 Ноября 2022, 11:46

Кредиты на родственников и коллег оформляла аферистка в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Кредиты на родственников и коллег оформляла серийная аферистка в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Отырарский районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, на ее имя неизвестные оформили кредит в одном из банков. Ущерб составил 1 млн тенге. Об этом женщина узнала спустя месяц, когда из банка пришло сообщение об оплате долга. Она обратилась к стражам порядка за помощью в выяснении всех обстоятельств.Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». По заявлению местной жительницы, отырарские полицейские приняли необходимые меры для раскрытия преступления и установления личности подозреваемых. Полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась знакомая потерпевшей. Как выяснилось, под предлогом помощи в трудоустройстве, мошенница сфотографировала документы знакомой. Затем, используя личные данные, подозреваемая оформила товарный кредит от ее имени. Кроме того, установлена причастность молодой женщины еще к двум фактам мошенничества. Аферистка под разными предлогами брала документы потерпевших и оформляла кредиты на миллион тенге. Полученные деньги она тратила на собственные нужды. По фактам проводится досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.


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