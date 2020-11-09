Кредитование агропрома: АКК увеличивает объемы, эксперты говорят о важности финансирования отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непредсказуемость цен на экспортные товары повышает для Казахстана значимость сельского хозяйства. Происходит это из-за важности импортозамещения, поскольку ввоз продуктов питания растет из года в год, а также ориентации на экспорт, что поможет пополнить казну, передает МИА «Казинформ».

Развитие агропрома остается приоритетом экономики страны, вошедшим во все главные госпрограммы. Но, несмотря на рост производства, в отрасли сохраняется низкая производительность труда из-за устаревающих технологий и оборудования. Одна из причин – недостаток финансирования. В силу регуляторных причин банки не могут финансировать сектор в полной мере, поэтому ключевую роль в поддержке АПК играет государство, говорит финансист Расул Рысмамбетов.

«К сожалению, коммерческие банки из-за особенностей экономики и текучки кадров не могут накапливать экспертизу в специфических отраслях сельского хозяйства», – отмечает он.

Крупнейшим институтом поддержки отрасли является АО «НУХ «КазАгро», «дочки» которого – Аграрная кредитная корпорация (АКК), Фонд финподдержки сельского хозяйства и Казагрофинанс – вливают деньги в агропром. Только в 2019 году холдинг профинансировал субъекты АПК на 477 млрд тенге, из них на кредитование сельского хозяйства и лизинг сельхозтехники направили свыше 448 млрд.

Большая часть этих средств была выделена через АКК, которая с 2001 по 2019 год прокредитовала агропром Казахстана на 1,28 трлн тенге. К началу июля 2020 года ссудный портфель АКК составил 570,2 млрд, и это на 22% больше, чем годом ранее.

«За счет льготных займов субъекты АПК могут создавать новые и модернизировать действующие производства, покупать скот, сельхозтехнику и оборудование», – говорит Рысмамбетов.

Прямое кредитование в портфеле АКК в 2019 году составило всего 44%, остальное – фондирование банков, МФО, кредитных товариществ и лизинговых компаний. К 2026 году АКК планирует отойти от прямого кредитования, занимаясь лишь фондированием. Требования к залогам заемщиков более щадящие, чем в БВУ, и учитывают ликвидность имущества фермеров.

Например, АКК кредитует аграриев через кредитные товарищества по ставкам не более 9% годовых, объединения фермеров получают займы под 6% годовых, а весенне-полевые и уборочные работы финансируют под 5% годовых. За счет Нацфонда кредитуют инвестпроекты по 8%.

В 2020 году, в том числе и в результате усилий институтов развития, говорит Рысмамбетов, АПК поднял валовый выпуск на 5% – до 2,4 трлн тенге.



