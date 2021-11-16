+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -0 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки казахстанцев – Президент

16 Ноября 2021 17:24
Поделиться:
Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки казахстанцев – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть предложение по сокращению сроков передачи информации в кредитное бюро до 1 рабочего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев: Нацсовет общественного доверия стал полноценным институтом
Внести предложения по развитию приграничных регионов поручено Правительству Темпы цифровизации не должны замедляться – Президент Президент назвал главную причину дефицита медицинских кадров

«По итогам этой работы нам нужно определиться и с целесообразностью криминализации вышеуказанных административных деяний. На площадке совета неоднократно поднимались вопросы по защите прав потребителей. Например, члены НСОД Башимов и Абенов указывают на несовершенство закона о защите прав потребителей. Это действительно актуальная проблема, поэтому МТИ разрабатывает соответствующие поправки в законодательство. Они должны быть направлены на всестороннюю и эффективную защиту прав потребителей», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Главы государства, в последние годы неуклонно растет количество мошеннических преступлений.

«Только за 9 месяцев 2021 года в стране зафиксировано 32 тысячи фактов мошенничества. Половина из них были осуществлены через интернет. Такие случаи имеют место ввиду того, что изменения в кредитной истории обновляются в срок до 15 рабочих дней. Наряду с этим, имеются факты оформления одним человеком нескольких кредитов в разных банках», - отметил Президент.

«Кредиторы попросту не видят резкий рост долговой нагрузки граждан и не могут объективно ее рассчитать. Более того, это негативно отражается и на субъектах финрынка, увеличивая портфель неликвидных займов. Член совета Марат Шибутов ранее предлагал законодательно сократить сроки передачи информации в кредитное бюро до 1 рабочего дня. Следует изучить данное предложение», - заключил К. Токаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Экономика  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев: Нацсовет общественного доверия стал полноценным институтом
Внести предложения по развитию приграничных регионов поручено Правительству
Темпы цифровизации не должны замедляться – Президент
Президент назвал главную причину дефицита медицинских кадров
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Астанчанин продал арендованную машину
5 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
6 На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Читайте также
Выступление Главы государства на VI заседании Нацсовета общественного доверия
Ограничить передачу государственных соцобъектов в частную собственность поручил Президент
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
На 45 млн тенге обманула аферистка  жительниц Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив