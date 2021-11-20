«Кредитного» мошенника задержали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 22-летний кредитный мошенник задержан полицией Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции города сообщили, что подозреваемый, используя интернет–ресурсы, оформлял товарные кредиты на разные суммы. На данный момент доказано 10 эпизодов мошенничества, организованных им.
«В прошлом у молодого человека проблем с законом не было. Это его первые шаги в «самостоятельном заработке» и осуществлении плана обмана. Уголовным законодательством за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет», – рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
В порядке ст.128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 190 ч. 3 п. 4 УК РК «Мошенничество совершенное неоднократно», задержан 22-летний гражданин.
В отношении подозреваемого следственным межрайонным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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