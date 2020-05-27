Кредитное товарищество «Есиль-2030» активно финансирует фермеров Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Кредитное товарищество «Есиль-2030» обеспечило фермеров Есильского района Акмолинской области на нужды весенне-полевых работ, передает МИА «Казинформ».

ТОО «Кредитное товарищество «Есиль-2030» было основано в 2007 году. На сегодняшний день в состав КТ входят 95 участников. Председатель КТ Адильбаев Талгат Асетович отмечает, что главным принципом работы КТ является своевременное доведение средств до фермеров и снижение процентной ставки по займам. В настоящее время маржа КТ по займам для заемщиков составляет от 1,5 до 4% годовых. Комиссий нет, но необходимо внести вклад в уставный капитал, который возвращается в случае выхода из КТ. Участники КТ несут солидарную ответственность, именно она обуславливает достаточно низкий NPL всего 2% по всей Республике. В 2020 году на финансирование ВПР государством было выделено 70 млрд тенге.

Кредитное товарищество активно финансируют фермеров на нужды весенне-полевых работ. По программе «Кең дала» был выдан 31 кредит на сумму 889 млн тенге под 5% годовых для заемщиков. Кроме того, КТ профинансировало нужды аграриев в необходимой сельхозтехнике в растениеводстве, а также пополнение оборотных средств по другим программам на общую сумму более 714 млн тенге. Таким образом, в КТ были профинансированы все поступившие заявления на выдачу займа от аграриев. Благодаря слаженной работе коллектива и при поддержке АО «Аграрная кредитная корпорация» был достигнут высокий рейтинг КТ. Несмотря на режим ЧП, и карантина, весенне-полевые работы в Акмолинской области начались в плановом режиме.

«Я, директор Товарищества с ограниченной ответственностью «Тней-Агро» Болданов Д.С. являюсь заемщиком в ТОО «КТ «Есиль-2030». С 2015 года наше ТОО ежегодно финансируется в КТ. За счет заемных средств было приобретено 3 единицы Зерноуборочных комбайнов «ESSIL-760» на выгодных условиях и удобным графиком погашения кредита. В этом году, я решил обновить свою материально-техническую базу новой техникой, а именно, колесным трактором «Buhler Versatile 2375» . В кратчайшие сроки, специалисты КТ совместно с АО «Аграрная кредитная корпорация» рассмотрели и выдали мне кредит. До посевных мероприятий техника уже была доставлена до моего хозяйства. Я благодарен коллективу кредитного товарищества «Есиль-2030» и АО «Аграрная кредитная корпорация» за быструю и налаженную работу в получении кредита. В дальнейшем в моих планах стоит еще не раз приобрести новую технику».