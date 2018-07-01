Кредитная комиссия одобрила выдачу 95 кредитов по «7-20-25»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кредитная комиссия одобрила выдачу 95 ипотечных кредитов по программе «7-20-25». Об этом сегодня сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, в целях дальнейшего развития ипотеки и поддержки платежеспособного населения по инициативе Главы государства внедрена новая ипотечная программа «7-20-25». Ипотека под низкий процент будет выдаваться на покупку жилья в новостройках. Данный проект ведет Национальный банк Казахстана. По данным Нацбанка, с 4 июля текущего года начали поступать заявления на рассмотрение кредитной комиссии. Уже направлено примерно 148 заявок и одобрено выдача 95 ипотечных кредитов на сумму примерно 1 млрд 100 млн тенге», - рассказал министр на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, Нацбанк выделяет на эту программу в этом году около 100 млрд тенге. В целом на программу «7-20-25» будет направлено в последующие годы около 1 трлн тенге.

«Этот механизм дешевых ресурсов и каждый работающий может купить квартиру в кредит. Многие казахстанцы получат возможность приобрести жилье на выгодных условиях», - подчеркнул Женис Касымбек.

Ранее опрошенные корреспондентом МИА «Казинформ» эксперты сообщали о небольшом количестве предложений на рынке жилья, подпадающем в новую ипотечную программу «7-20-25».



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