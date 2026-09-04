Кредиты, депозиты и цены: что изменится после снижения базовой ставки в Казахстане

Нацбанк в третий раз подряд снизил базовую ставку — теперь до 16,25%. Как это решение отразится на кредитах и депозитах, ценах и курсе теңге и продолжит ли регулятор смягчать денежно-кредитную политику, корреспонденту агентства Kazinform ответили эксперты.

4 сентября Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов — с 16,75% до 16,25% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.

Решение оказалось более решительным, чем ожидал рынок. Согласно опросу Ассоциации финансистов Казахстана, 89% экспертов ожидали снижения базовой ставки, однако консенсус-прогноз предполагал более осторожный шаг — до 16,5%.

При этом это уже третье последовательное снижение ставки. В июне Нацбанк снизил ее с 18% до 17%, в июле — до 16,75%, а теперь — до 16,25%.

Почему Нацбанк снова снизил ставку

Одной из главных причин для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стало замедление инфляции. В августе ее годовой уровень снизился до 9,8% против 10,2% месяцем ранее.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов связывает решение регулятора с общим ослаблением инфляционного давления, которому, по его мнению, способствовали в том числе ситуация на сырьевом рынке и укрепление национальной валюты.

— Снижение базовой ставки стало следствием общего замедления инфляции. Этому, в первую очередь, способствовали высокая стоимость нефти, стабильный курс национальной валюты и укрепление теңге к доллару. Поскольку значительная часть товаров импортируется, укрепление теңге сделало зарубежную продукцию дешевле. Аналогичная ситуация наблюдается и с российскими товарами на фоне изменения курса рубля, — отметил Арман Байганов.

Фото: digitalbusiness

По его словам, совокупность этих факторов способствовала снижению инфляционного давления и создала условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

При этом эксперт обращает внимание не только на масштаб нынешнего решения, но и на саму тенденцию.

— Сам тренд на снижение базовой ставки — это положительный сигнал, — считает Арман Байганов.

Схожую позицию относительно причин решения высказывает экономист Бауржан Шурманов. По его словам, главным фактором стало замедление годовой инфляции до 9,8%.

Эксперт отмечает, что свою роль сыграли сезонное удешевление плодоовощной продукции, охлаждение импортных цен и стабильность национальной валюты. Дополнительным позитивным фактором стало снижение инфляционных ожиданий населения.

Означает ли это начало цикла снижения ставки

Три последовательных решения Нацбанка могут создавать ожидания дальнейшего снижения стоимости денег в экономике. Однако Бауржан Шурманов считает, что говорить о начале агрессивного цикла смягчения денежно-кредитной политики пока преждевременно.

По его оценке, реальная ставка в экономике остается высокой — более 6%. При этом внутреннее ценовое давление все еще сохраняется: месячная инфляция с учетом сезонности находится на уровне около 0,9%, базовая — порядка 0,7%.

Это, по мнению экономиста, ограничивает пространство для быстрого дальнейшего снижения ставки.

— Сентябрьское снижение — это локальная подстройка параметров денежно-кредитной политики под текущую статистику, — считает Бауржан Шурманов.

Фото: inbusiness.kz/kz

Среди сохраняющихся рисков эксперт называет фискальный импульс, предстоящую динамику тарифов ЖКУ и цен на горюче-смазочные материалы. Эти факторы способны поддерживать внутреннее ценовое давление и инфляционные ожидания.

Не исчезают и внешние риски, связанные с политикой крупнейших мировых центробанков и волатильностью цен на сырьевых рынках.

Что будет с кредитами и депозитами

Для обычных казахстанцев один из главных вопросов заключается в том, как снижение базовой ставки отразится на банковских продуктах. По мнению Бауржана Шурманова, быстрее изменения могут проявиться в доходности вкладов. Банки начнут пересматривать ставки по депозитам вслед за снижением базовой ставки.

— Депозитные ставки будут быстро пересмотрены в сторону снижения. Ставки по кредитам также будут снижаться, однако снижение, скорее всего, будет в пределах одного процентного пункта, — считает экономист.

Таким образом, для вкладчиков нынешнее решение может означать постепенное снижение доходности депозитов в теңге. Для заемщиков, напротив, появляется перспектива некоторого удешевления кредитования, хотя значительного падения ставок на данном этапе эксперт не ожидает.

При этом тенденция к пересмотру депозитных ставок уже наблюдалась после предыдущих решений Нацбанка. Поэтому дальнейшее движение будет во многом зависеть от того, продолжит ли регулятор цикл снижения базовой ставки.

Что будет с ценами и курсом теңге

Еще один важный вопрос — не приведет ли смягчение денежно-кредитной политики к новому ускорению инфляции и давлению на национальную валюту. Пока ситуация складывается в пользу регулятора. Укрепление теңге стало одним из факторов, способствовавших замедлению роста цен на импортные товары.

Однако Бауржан Шурманов обращает внимание на то, что внутреннее инфляционное давление полностью не исчезло. Месячная и базовая инфляция остаются достаточно высокими, а дополнительное давление на цены могут оказать тарифы, стоимость ГСМ и бюджетное стимулирование экономики.

Коллаж: Kazinform \ ИИ

Именно поэтому дальнейшее снижение ставки потребует от Нацбанка осторожности. Слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий способно поддержать внутренний спрос и тем самым осложнить дальнейшее замедление инфляции.

Ситуация с курсом теңге также будет зависеть не только от базовой ставки, но и от внешней конъюнктуры, цен на сырье и потоков валюты на внутреннем рынке.

Продолжит ли Нацбанк снижать ставку

Главным условием для дальнейшего снижения остается устойчивое замедление инфляции.

При этом риски сохраняются. По словам Бауржана Шурманова, Нацбанк повысил прогноз инфляции на 2027 год до 6,5–8,5%, а приближение к целевому уровню в 5% ожидается ближе к 2028 году. Поэтому после трех последовательных снижений регулятор может взять паузу и оценить эффект уже принятых решений.

— К заседанию 23 октября баланс рисков может снова склониться в проинфляционную сторону, что сделает паузу в цикле наиболее вероятным сценарием, — считает Бауржан Шурманов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Таким образом, нынешнее решение Нацбанка продолжило сформировавшийся летом тренд на снижение базовой ставки. Для населения наиболее заметным последствием может стать пересмотр доходности депозитов, тогда как ставки по кредитам, по оценке эксперта, будут снижаться более умеренно.

Продолжится ли этот тренд, будет зависеть прежде всего от дальнейшей динамики инфляции, устойчивости курса теңге и того, насколько благоприятными останутся внутренние и внешние условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.