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Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы

20 Января 2022 12:48
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Кредит под низкий процент выдадут пострадавшим предпринимателям Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинским предпринимателям, пострадавшим во время массовых беспорядков, выдадут кредит под 2% годовых до 10 млн тенге сроком на 12 месяцев под гарантию или частичную гарантию социально-предпринимательской корпорации «Алматы». Об этом сообщил аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании городского актива по дальнейшему развитию Алматы аким города отметил, что в городскую программу «Алматы бизнес-2025» будет внесен ряд изменений для поддержки представителей бизнеса, пострадавших во время беспорядков.

«В целях поддержки пострадавших субъектов малого и среднего бизнеса будет назначено 2% кредит. Срок кредита с предельной суммой до 10 млн тенге на 12 месяцев. А также кредит и пеня предпринимателей, обратившихся на портал Infokazakhstan.kz вычитаются до 180 дней. В целях поддержки всех предпринимателей сохраняется высокий порог кредитования до полугода. Кроме того, снизится годовая ставка по беззалоговому кредиту, то есть с 12% до 9%»,-сказал Бакытжан Сагинтаев.

Ранее он заявил , что пострадавшие предприниматели в Алматы не будут оплачивать коммунальные услуги в течение 3 месяцев.

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#Бизнес   #Алматы   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Гульзат Сахова

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