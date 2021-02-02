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    13:02, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Кредит на родственника оформил мошенник в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНОФОРМ – В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, оформившего онлайн-кредит на родственника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    «В дежурную часть Тулькубасского РОП поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные лица оформили на его имя онлайн-кредит на сумму 60 тысяч тенге. Когда спустя год из банка пришло извещение об оплате займа, то потерпевший сразу же обратился за помощью в полицию. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления и установления подозреваемых лиц, стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате сотрудники Тулькубасского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель, родственник потерпевшего», - рассказали в пресс-службе полиции.

    Как было установлено следствием, мошенник, войдя в доверие к потерпевшему под предлогом, что ему должны перевести деньги, попросил у него код банковской карточки и фото удостоверения. Доверившись, потерпевший отправил указанные данные, используя которые злоумышленник оформил кредит на чужое имя. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской.

    Проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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