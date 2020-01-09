Кражу скота на 3,5 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

БАЙДИБЕКСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже более 80 овец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение от местного жителя о скотокрадстве. По словам потерпевшего, неизвестные лица похитили его кошары более 80 овец. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 3,5 млн тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Кража» УК РК и начали досудебное расследование.

В целях раскрытия преступления в Байдибекском РОП создали оперативно-следственную группу из числа опытных сотрудников. Полицейские провели подворный обход близлежащих территорий, проверили автомашины, перевозящие домашний скот, опросили возможных очевидцев, а также осуществили другие необходимые мероприятия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, однако его не оказалось по месту жительства. В результате дальнейших розыскных мероприятий сотрудники Байдибекского РОП задержали подозреваемого спустя несколько месяцев в г. Нур-Султан. Им оказался житель Байдибекского района, ранее неоднократно судимый за скотокрадство.

Следствием установлено, что подозреваемый сбыл краденое имущество, а деньги потратил на свои нужды. В настоящее время подозреваемый арестован. По данному факту проводится досудебное расследование. Собранные материалы по факту кражи скота будут направлены в суд.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют сельчанам быть бдительными и не оставлять скот без присмотра. Также следует укрепить свои хозподворья, а также таврировать и бирковать домашний скот. В случае кражи или пропажи скота стоит незамедлительно обратиться в полицию по телефону 102. Это, в свою очередь, поможет раскрыть преступление по горячим следам и задержать подозреваемых, отметили в ведомстве.

Отметим, 30 декабря 2019 года Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», направленный на усиление ответственности в том числе за скотокрадство.