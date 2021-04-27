Кражу скота на 1,5 млн тенге раскрыли туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские раскрыли очередную кражу домашнего скота. МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В отдел полиции города Кентау с заявлением обратились двое местных жителей о том, что у них похитили 6 коров с вольного пастбища. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила свыше 1,5 миллиона тенге. Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР по статье 188-1 УК РК «скотокрадство» и принялись за розыск подозреваемых.

С целью раскрытия кражи скота сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место преступления. В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники ОП г. Кентау вышли на след скотокрадов и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей г. Туркестана, которых доставили в городской отдел полиции.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые увели бесхозный скот с пастбища в дневное время и спрятали в старом сарае в 10 км от места выпаса. Краденый скот они планировали вывезти ночью на автомашине, однако им это не удалось. Изъятый в качестве вещественных доказательств домашний скот вернули законному владельцу.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемые оказались причастны к трем фактам кража скота, совершенных ими в 2019 году. Тогда скотокрадам вместе с еще тремя подельниками удалось похитить девять коров и одну лошадь, нанеся ущерб сельчанам на 2 миллиона тенге. Похищенный скот злоумышленники реализовали, а деньги потратили на свои нужды.

Полицейскими задержаны четверо подозреваемых, а 5-й находится в розыске. Все задержанные являются жителями Туркестанской области. Проводится досудебное расследование.



