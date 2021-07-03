Кражу на 12 млн тенге раскрыли полицейские в Кентау
В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением обратились представители организации, занимающейся освещением городских улиц.
Со слов потерпевших, неизвестные похитили у них электроопорные детали, оставленные на проезжей части. Общая сумма ущерба, нанесенная учреждению, составила около 12 миллионов тенге.
Факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража» и приступили к розыску подозреваемых. Стражи порядка провели различные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления злоумышленников. Оперативники в течение 10 суток задержали двух подозреваемых.
Как выяснилось, один из задержанных является жителем Шымкента, а другой – Туркестана. Также полицейские установили, что похищенное имущество злоумышленники сбыли за полцены, а деньги потратили на свои нужды. Следственные действия продолжаются. Подозреваемые полностью признались в содеянном. Оба ранее судимые. Проводится досудебное расследование.