Кражу лошадей стоимостью около 7 млн тенге предотвратили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по профилактике и раскрытию краж домашнего скота проводят жамбылские полицейские - проверяют рынки, места забоя скота и торговли мясом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, для борьбы с кражами скота на территории региона на постоянной основе действуют специально созданные оперативно-поисковые группы, которые проводят рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и стихийной торговли мясом.

«13 июня при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Жамбылского района задержали с поличным двоих мужчин 36-ти и 26-ти лет, они пытались вывезти табун лошадей на грузовой автомашине», - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Задержанные оказались жителями Жамбылского района, они дали признательные показания.

По словам подозреваемых, в ночь с 12 на 13 июня с частного пастбища они украли 13 голов лошадей, а при перевозке украденного скота их настигли сотрудники полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188-1 части 2 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (скотокрадство).

«Круглосуточная профилактика скотокрадства и бдительность сотрудников полиции сыграла ключевую роль в предотвращении кражи лошадей стоимостью 6 млн 740 тыс. тенге. Проводится всестороннее расследование, с целью установления причастности подозреваемых к другим преступлениям. Скот возвращен хозяину», - сообщил начальник отдела управления криминальной полиции ДП области Мейржан Кадиркулов.

С начала 2023 года в регионе к уголовной ответственности привлекли 43 скотокрада, в том числе 6 преступных групп. Из похищенных на территории области 305 голов скота найдено и возвращено владельцам 204, что составляет 66,8% от общего числа похищенного скота.

В департаменте полиции Жамбылской области пояснили, что наиболее частой причиной краж скота становится бесконтрольный выпас животных. Отсутствие договорных отношений с пастухами формирует безответственных работников, которые с легкостью могут похитить скот. Обычно скот похищают в вечернее время с безнадзорных пастбищ. И в большинстве случаев места содержания скота никак незащищены, поэтому воры могут беспрепятственно проникнуть.

Проблема бесконтрольного выпаса скота все еще актуальна для Жамбылской области. Это приводит не только к многочисленным кражам сельскохозяйственных животных, но и к дорожно-транспортным происшествиям, например, когда животные внезапно выходят на трассы.