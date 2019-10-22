-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Кражу горного чернозема расследует прокуратура Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Очередной факт кражи горного чернозема выявили в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео о снятии плодородного слоя земли для последующей реализации опубликовал заместитель председателя экологического союза «Табигат» Тимур Елеусизов на своей странице в Instagram .
По данному факту начато расследование. Вопрос находится на контроле Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы.
«Специализированной природоохранной прокуратурой г. Алматы даны поручения Отделу природоохранной полиции и уполномоченному органу в сфере земельных отношений Управлению градостроительного контроля по городу Алматы о принятии мер в отношении виновных лиц и привлечении их к ответственности. За нарушение предусмотрен штраф от 10 до 50 МРП (25 250 - 126 250 тенге - прим. автора)», - сообщили в прокуратуре города.
Отметим, ранее в Алматы злоумышленники вырубили яблоневый сад с редкими сортами яблок «апорт» и вывезли плодородную почву.
- Редкие птицы, рыболовство, оружие, вырубка насаждений – за что наказывают браконьеров в Жамбылской области
- Дарига Назарбаева предложила рассмотреть вопрос о статусе реки Урал
- Протаранившего 5 автомобилей пьяного водителя арестовали на 2 месяца в Караганде
- Миллион тенге перечислили мошенникам две пенсионерки в СКО
- 95-летие Абдижамила Нурпеисова отметили в Алматы
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана