Кражу горного чернозема расследует прокуратура Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Очередной факт кражи горного чернозема выявили в Бостандыкском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео о снятии плодородного слоя земли для последующей реализации опубликовал заместитель председателя экологического союза «Табигат» Тимур Елеусизов на своей странице в Instagram .

По данному факту начато расследование. Вопрос находится на контроле Специализированной природоохранной прокуратуры Алматы.

«Специализированной природоохранной прокуратурой г. Алматы даны поручения Отделу природоохранной полиции и уполномоченному органу в сфере земельных отношений Управлению градостроительного контроля по городу Алматы о принятии мер в отношении виновных лиц и привлечении их к ответственности. За нарушение предусмотрен штраф от 10 до 50 МРП (25 250 - 126 250 тенге - прим. автора)», - сообщили в прокуратуре города.

Отметим, ранее в Алматы злоумышленники вырубили яблоневый сад с редкими сортами яблок «апорт» и вывезли плодородную почву.