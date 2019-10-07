+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 10 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Кражу 3 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

7 Октября 2019 08:28
Поделиться:
Кражу 3 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ ­ - Кражу 3 миллионов тенге раскрыли полицейские Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Новости по теме

Более 3 тысяч краж зарегистрировано с начала года в Павлодарской области
Гнущего железные решетки вора-силача задержали в Алматинской области Трое жителей столицы по ночам промышляли кражей ограждений на трассе «Нур-Султан-Петропавловск» Более 7 млн тенге украли воры-«домушники» в Алматинской области

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что у него похитили крупную сумму денег. Как пояснил мужчина, на его склад, расположенный на трассе в Сайрамском районе, проникли неизвестные лица, вскрыли замок кассовой комнаты и вынесли около 3 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье «кража» и начали досудебное расследование.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия, опросили потерпевшего и провели подворный обход, проверили место преступления на предмет обнаружения каких-либо оставленных следов. Оперативники смогли выйти на след предполагаемого подозреваемого.

В результате сотрудники Сайрамского РУП задержали подозреваемого, местного жителя. Вещественные доказательства изъяты. По факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Теперь молодому человеку может грозить лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив