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05.10.2019 17:05
Кражу 3 млн тенге раскрыли в Туркестанской области
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Кражу 3 миллионов тенге раскрыли полицейские Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что у него похитили крупную сумму денег. Как пояснил мужчина, на его склад, расположенный на трассе в Сайрамском районе, проникли неизвестные лица, вскрыли замок кассовой комнаты и вынесли около 3 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье «кража» и начали досудебное расследование.
Полицейские сразу же выехали на место происшествия, опросили потерпевшего и провели подворный обход, проверили место преступления на предмет обнаружения каких-либо оставленных следов. Оперативники смогли выйти на след предполагаемого подозреваемого.
В результате сотрудники Сайрамского РУП задержали подозреваемого, местного жителя. Вещественные доказательства изъяты. По факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Теперь молодому человеку может грозить лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.
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