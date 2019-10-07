Кражу 3 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ ­ - Кражу 3 миллионов тенге раскрыли полицейские Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что у него похитили крупную сумму денег. Как пояснил мужчина, на его склад, расположенный на трассе в Сайрамском районе, проникли неизвестные лица, вскрыли замок кассовой комнаты и вынесли около 3 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье «кража» и начали досудебное расследование.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия, опросили потерпевшего и провели подворный обход, проверили место преступления на предмет обнаружения каких-либо оставленных следов. Оперативники смогли выйти на след предполагаемого подозреваемого.

В результате сотрудники Сайрамского РУП задержали подозреваемого, местного жителя. Вещественные доказательства изъяты. По факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Теперь молодому человеку может грозить лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.