Кража скота на два миллиона тенге раскрыта в Сарыагаше

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Кража скота на два миллиона тенге раскрыта в городе Сарыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратились сразу четверо жителей района о том, что с вольного пастбища и хозподворья у них похитили четыре коровы и двух телят. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов тенге.

С целью раскрытия скотокрадства в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Они прочесали близлежащие территории и пастбища, опросили очевидцев, проверили автомашины, перевозящие домашний скот, а также направления, куда возможно могли уйти скотокрады.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей. Следствием установлено, что похищенную с скотину подозреваемые погрузили в автомашину и вывезли в город Алматы, где и сбыли, а деньги потратили на свои нужды. Полицейские зарегистрировали факты в ЕРДР по статье 188 части 3 УК РК «Кража«. Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.