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    20:46, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Кража скота на два миллиона тенге раскрыта в Сарыагаше

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Кража скота на два миллиона тенге раскрыта в городе Сарыагаше. Об этом передает МИА «Казинформ« со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением обратились сразу четверо жителей района о том, что с вольного пастбища и хозподворья у них похитили четыре коровы и двух телят. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов тенге.

    С целью раскрытия скотокрадства в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. Они прочесали близлежащие территории и пастбища, опросили очевидцев, проверили автомашины, перевозящие домашний скот, а также направления, куда возможно могли уйти скотокрады.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух местных жителей. Следствием установлено, что похищенную с скотину подозреваемые погрузили в автомашину и вывезли в город Алматы, где и сбыли, а деньги потратили на свои нужды. Полицейские зарегистрировали факты в ЕРДР по статье 188 части 3 УК РК «Кража«. Проводится досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Акмолинская область
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