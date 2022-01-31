Кража канализационного люка попала на камеру в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 34-летний курьер украл канализационный люк в Алматы. Его действия попали на камеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«После поступления заявления о хищении крышки канализационного люка на территории жилого комплекса проведен ряд оперативных мероприятий. Установлено, что злоумышленник заехал на территорию ЖК в качестве курьера. Преступный умысел у него созрел внезапно: воспользовавшись отсутствием очевидцев, мужчина совершил кражу чугунной крышки, загрузил в машину и скрылся с места. Но подозреваемый не учел, что все его действия зафиксированы камерой видеонаблюдения», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.
На допросе гражданин М. дал признательные показания и уточнил, что планировал сбыть награбленное, так как на работу курьера устроился всего несколько дней назад, а деньги, якобы, нужны были срочно.
По данному факту расследуется уголовное дело по ст.188 ч.1 УК РК. Люк возвращен на прежнее место.
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