Кража канализационного люка попала на камеру в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 34-летний курьер украл канализационный люк в Алматы. Его действия попали на камеру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После поступления заявления о хищении крышки канализационного люка на территории жилого комплекса проведен ряд оперативных мероприятий. Установлено, что злоумышленник заехал на территорию ЖК в качестве курьера. Преступный умысел у него созрел внезапно: воспользовавшись отсутствием очевидцев, мужчина совершил кражу чугунной крышки, загрузил в машину и скрылся с места. Но подозреваемый не учел, что все его действия зафиксированы камерой видеонаблюдения», – сообщил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

На допросе гражданин М. дал признательные показания и уточнил, что планировал сбыть награбленное, так как на работу курьера устроился всего несколько дней назад, а деньги, якобы, нужны были срочно.

По данному факту расследуется уголовное дело по ст.188 ч.1 УК РК. Люк возвращен на прежнее место.