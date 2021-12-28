Крайне важно поторопиться с ревакцинацией людям с хроническими заболеваниями - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главного врача центра первичной медико-санитарной помощи «Жас Канат» Алматы Карлыгаш Бейсбаева на брифинге региональной службы коммуникаций рассказала о важности ревакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер считает, что вакцинация - единственный способ остановить пандемию и защититься при возможном попадании в страну нового штамма «омикрон».

На сегодня в Алматы ревакцинацию получили 55 192 жителя. За третьей прививкой приходят те, кто вакцинировался в числе первых - в феврале и марте. По словам Карлыгаш Бейсбаевой, ревакцинация - обычная норма в медицине.

«Это повторная прививка, направленная на поддержание иммунитета, полученного после вакцинации. Процедуру еще называют бустерной инъекцией, то есть «усиливающей». Делают однократно одной дозой лицам, уже получившим полный курс вакцинации, по истечении шести месяцев», - объяснила замглавврача Центра ПМСП «Жас Канат».

После третьей прививки организм человека вырабатывает специфические антитела, которые при повторном столкновении с бактериями или вирусами уже будут «знать», как с ними бороться.

Ревакцинироваться можно теми препаратами, которые имеются в поликлиниках мегаполиса. Все они показали свою эффективность. Крайне важно поторопиться с ревакцинацией людям с хроническими заболеваниями, у них при инфицировании коронавирусом чаще возникают осложнения.

Карлыгаш Бейсбаева признала, что «омикрон» очень быстро распространяется в мире, поэтому медики и напоминают о необходимости ревакцинации. Очень важно сделать прививки также подросткам и беременным женщинам. На сегодняшний день привились препаратом компании Pfizer (Comirnaty) 28 173 жителя Алматы, в том числе 1540 беременных женщин, 5612 кормящих матерей и 21 021 подросток.

«Подростки - особая группа детей, у которых идет гормональная перестройка. В отличие от детей раннего возраста, у них высокий риск возникновения заболеваний, также они социально активны и являются переносчиками инфекции. Необходимо отметить, что у детей на фоне коронавируса может появляться мультисистемный воспалительный синдром Кавасаки, поражающий внутренние органы, в связи с чем мы проводим беседы с родителями и призываем вакцинировать подростков с 12 до 18 лет вакциной производства компании Pfizer», - продолжила К. Бейсбаева.

Она добавила, что беременные женщины переносят вакцину сравнительно легко. Прививку можно делать при сроке беременности от 16 до 37 недель.

Говоря о профилактике коронавируса, врач призвала новогодние праздники провести дома, не собирать больших компаний и помнить об ответственности продолжать вакцинацию.

Всего в Алматы вакцинированы первым компонентом 1 071 046 человек, вторым компонентом - 1 010 938 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 123 158 человек.