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Крайне непрозрачна процедура ГЧП по строительству дорог, больниц и школ – Серик Жумангарин

15 Февраля 2022 13:02
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Крайне непрозрачна процедура ГЧП по строительству дорог, больниц и школ – Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крайне непрозрачной, неконкурентной становится процедура государственно-частного партнерства по строительству дорог, больниц, школ и иных объектов. Об этом заявил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Способом получения неконкурентных преимуществ стали государственные закупки и государственно-частное партнерство. Законом «О государственных закупках» предусмотрена возможность осуществления закупок из одного источника у лиц, определяемых Правительством. Данным способом без проведения конкурса определены поставщики услуг строительства 149 объектов в городе Туркестане на сумму 566 млрд тенге», - сказал Серик Жумангарин.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции уточнил, что из них на сумму 140 млрд тенге, или 25% объема работ, выделены двум застройщикам - BI Group и «Базис-А». Остальной объем работ распределен по неизвестным критериям среди более чем 250 строительных организаций.

«Крайне непрозрачной, неконкурентной становится процедура государственного частного партнерства по строительству дорог, больниц, школ и иных объектов, которая по сути является государственным закупом строительных услуг. Данные проекты предусматривают полный и ускоренный (3-5 лет) возврат потраченных средств и не включает в дальнейшем эксплуатацию частным партнером объекта ГЧП или осуществление им деятельности по профилю объекта – образовательной, медицинской деятельности», - пояснил Серик Жумангарин.

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#Правительство РК   #Строительство   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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