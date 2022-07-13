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Краткосрочную охрану незарегистрированных промышленных образцов вводят в Казахстане
13 Июля 2022 15:15

Краткосрочную охрану незарегистрированных промышленных образцов вводят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Акерке Ахметова сообщила о введении в Закон РК об интеллектуальной собственности краткосрочной охраны незарегистрированных промышленных образцов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов. Это соответствует принятым обязательствам в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом от 21 декабря 2015 года. Такая охрана позволит защитить правообладателей от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий», - сказала Акерке Ахметова на брифинге в СЦК.

Кроме того, по ее словам, другой поправкой является введение «оппозиционной» системы по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров, что предоставит возможность заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию на этапе рассмотрения заявки.

«Это исключит возможные риски оспаривания регистрации товарных знаков, географических указаний и наименований мест происхождения товаров. В части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра. Поправки позволят повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными», - добавила вице-министр.

Ранее сообщалось, что в Закон РК об интеллектуальной собственности внесли понятие «географическое указание».


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Автор:
Корреспондент

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