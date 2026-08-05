«Красят дорогу к приезду акима?»: в Акмолинской области объяснили необычные работы

Видео с рабочими, покрывающими дорогу в Красном Яре черной жидкостью, вызвало вопросы у местных жителей. Автор публикации предположила, что дорожное полотно таким образом готовят к приезду акима области. Однако в акимате назвали эту информацию недостоверной, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Очередной показухой» назвала жительница Акмолинской области работы, производимые рабочими на одной из дорог Красного Яра.

Мужчины покрывали дорожное полотно какой-то черной жидкостью. Автор видео предположила, что таким образом они красят дорогу к приезду акима Акмолинской области в преддверии Дня строителя.

На публикацию отреагировали чиновники. Заместитель акима Красноярского сельского округа Арман Есимбек отметил, что информация в данной публикации является недостоверной.

— По данному участку ТОО «Бетон Север» в июле было предложено асфальтовое покрытие протяженностью 150 метров, после чего Центром качества дорожных активов Акмолинской области были отобраны керны. В результате обследования были выявлены дефекты, а именно — несоответствие уплотнения дорожного полотна. После чего подрядной организацией было принято решение о применении системы «силуоки» для крепления дорожного полотна, — пояснил замакима.

По словам чиновника, на сегодняшний день выплаты подрядной организации не пооизводились, осуществят их только после отбора повторных кернов и получения положительного результата.

Напомним, ранее сообщалось, что более 200 км дорог еще предстоит привести в порядок в Акмолинской области.