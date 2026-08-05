Более 200 км дорог еще предстоит привести в порядок: что изменится на трассах в Акмолинской области

В Акмолинской области около 200 км республиканских дорог еще нуждаются в ремонте. В регионе продолжается обновление трасс и подготовка к строительству дороги в рамках проекта «Центр — Запад». О ремонте и проблемах отрасли в интервью корреспонденту агентства Kazinform рассказал директор филиала «КазАвтоЖол» Хамзат Султанов.

— Хамзат Жастаевич, какова сегодня общая протяженность республиканских дорог в Акмолинской области и сколько из них еще требуют ремонта?

— Общая протяженность дорог республиканского значения в Акмолинской области составляет 2 347 км. Порядка 200 км необходимо привести в соответствие — это остаток дороги в направлении Макинск — Аксу — Торгай. Сейчас занимаемся этим участком и планируем полностью завершить в текущем году. Также останется направление Жезказган — Петропавловск. От Есиля по направлению к СКО в текущем году мы планируем полностью заасфальтировать участок до кольца в направлении Державинска, после останется сделать участок от кольца в направлении СКО. Ремонт дорог напрямую зависит от финансирования.

Фото: Акмолинский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

— Есть ли на республиканских трассах опасные аварийные участки? Как с ними работаете?

— Да, конечно, такие участки есть. Отрабатываем их совместно с департаментом полиции, предусматриваем какие-то дополнительные светоотражающие знаки, вводим ограничение скорости. К примеру, на дороге Астана-Коргалжын реализовывали первый пилотный проект: нанесли разметку светоотражающей краской японского производства. В течение года будем наблюдать, насколько эффективен проект в наших климатических условиях. В дневное врем краска заряжается от солнца, в ночное время светится. Если материал хорошо себя покажет, будем рассматривать применение такой краски и на других дорогах.

— Как контролируется качество ремонта?

— После определения подрядчика назначается технический надзор. Его представитель находится непосредственно на объекте и контролирует весь процесс. Кроме того, у самого подрядчика есть собственная служба контроля качества. Также на объект выезжают наши кураторы, проводят замеры физических объемов, геометрию. Затем свою независимую проверку проводит Центр качества дорожных активов. Они самостоятельно выбирают участки для проверки и после этого направляют нам заключение. Только после прохождения всех процедур мы принимаем выполненные работы и оплачиваем их. Если выявляются нарушения или несоответствия, подрядчику предъявляются требования об их устранении. Пока недостатки не исправлены, работы не принимаются.

Фото: Акмолинский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

— Бывали случаи, когда подрядчику приходилось переделывать уже выполненную дорогу?

— Да, конечно. Если мы видим, что работа выполнена некачественно, подрядчик обязан ее переделать за свой счет. Например, сейчас у нас есть участки, где в текущем году выявили несоответствия. На дороге «Обход города Астаны» сейчас переделывается участок протяженностью порядка 1,5 км. Недочеты мы выявили уже в этом году.

Фото: Акмолинский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

— Еще одна больная тема — придорожный сервис, в частности — состояние туалетов.

— Да, согласен. На сегодняшний день в Акмолинской области имеется 24 санитарно-гигиенических узла. Это теплые туалеты, которые мы обслуживаем совместно с субъектами малого и среднего бизнеса. Большинство таких объектов передано в частные руки. Все санитарно-гигиенические узлы соответствуют требованиям. Есть и старые объекты, которые по мере возможности мы ежегодно обновляем. Есть также холодные туалеты и туалеты в точках продаж. Наши сотрудники ежедневно обходят туалеты, находящиеся на нашем балансе. Мы обеспечиваем подвоз воды, откачку септика, чистоту, наличие туалетной бумаги. Арендаторы обслуживают свои объекты самостоятельно. Все наши туалеты работают круглосуточно и являются бесплатными. Частные объекты самостоятельно устанавливают стоимость услуг. Кстати, придорожный сервис — это не только туалеты. Сюда входят стояночные площадки, беседки, скамейки и другие элементы инфраструктуры. Говоря о туалетах, стоит отметить и проблемы с их обслуживанием. Например, когда рядом стоят платный и бесплатный туалеты, большинство людей выбирают бесплатный. При этом кто-то после себя убирает, а кто-то считает, что если услуга бесплатная, то можно оставить после себя мусор. Жалоб на это много. С каждым годом увеличивается интенсивность движения. В выходные дни особенно большой поток идет из Астаны в сторону Щучинска и обратно. Порой не справляются ни дорога, ни придорожный сервис. В текущем году планируем обновить еще два туалета на направлениях Астана — Щучинск и Астана — Павлодар.

Фото: Акмолинский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

— Еще один вопрос, который часто волнует автомобилистов, это освещение дорог. Почему возникают перебои?

— Это тоже проблемная тема. В городе решать такие вопросы проще, а за пределами населенных пунктов сложнее. Бывают короткие замыкания, на работу оборудования влияют погодные условия: ветер, дождь. Кроме того, происходят ДТП, когда автомобили сбивают наши опоры. После этого бригаде электриков еще необходимо добраться до участка, иногда на работу уходит практически целый день. Тем временем люди видят отсутствие освещения и начинают жаловаться.

Ежегодно мы устанавливаем порядка 30–50 километров освещения на дорогах области. В этом году работы проводим в районах сел Красивое, Есиля, Айдарлы, Кабанбая. Там раньше освещения вообще не было, сейчас устанавливаем новые опоры.

— Какие основные проблемы стоят сегодня перед дорожной отраслью?

— Наиболее остро стоит проблема нехватки кадров. Молодые люди сегодня не хотят идти в дорожную отрасль. Мы проводим профориентационную работу, в том числе среди школьников, рассказываем о профессиях в дорожной сфере. Это огромный комплекс — от непосредственного строительства и содержания дорог до работы в министерстве. Сегодня сотрудники получают достойную заработную плату. Но все это не привлекает молодежь. Особенно не хватает механизаторов и водителей специальной техники. Сейчас дополнительно для нашей области закупается более 50 единиц техники, но специалистов, которые будут на ней работать, недостаточно. Средний возраст наших механизаторов — 50 лет и старше. Завтра многие из них уйдут на пенсию, и может возникнуть серьезная проблема. Уже сейчас бывает, что один механизатор работает сразу на нескольких машинах. Мы общаемся с молодежью, и многие говорят, что хотят получить IT-специальность, а не работать на улице в жару.

Фото: Акмолинский областной филиал АО НК «КазАвтоЖол»

— Какие крупные проекты планируете реализовать в ближайшее время?

— На следующий год мы планируем реализацию очень интересного проекта — «Центр — Запад». Он реализуется по поручению Президента. Это будет прямой выход в западную часть Казахстана. Маршрут пройдет из Астаны через Жантеке, Егиндыколь, далее на Аркалык, Торгай и в сторону Актюбинской области. По нашему направлению протяженность составляет порядка 354 километров. На нашей территории предусмотрено девять участков. Сейчас мы готовим проектно-сметную документацию и в следующем году хотим приступить непосредственно к строительно-монтажным работам. Это будет новое строительство, сегодня там вообще нет дороги.

— Над чем еще ведется работа на сегодняшний день?

— Сейчас мы завершаем большую работу по направлению Есиль — от Астаны до Есиля, далее от Есиля до Костаная. Также будет обеспечен выход от Есиля в сторону Аркалыка. Кроме того, завершаем капитальный ремонт участка от Жаксы до Чистополья в Северо-Казахстанской области. Там дороги фактически не было еще с советских времен. В текущем году хотим обеспечить полноценный проезд.

По платным участкам также предстоит большая работа. В текущем году планируем ремонтировать направления Астана — Павлодар и Астана — Караганда. Средний ремонт будет рассчитан на два-три года. В первую очередь будем устранять просадки.

— Получается, что с ростом автомобильного потока требования к дорожной инфраструктуре будут только увеличиваться?

— Безусловно. Количество автомобилей растет ежегодно, соответственно, увеличивается и нагрузка на дороги. Поэтому недостаточно просто построить или отремонтировать дорогу. Необходимо одновременно развивать освещение, придорожный сервис и в целом создавать безопасные и комфортные условия для водителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алматы продолжается реализация двух инфраструктурных проектов — «Западные ворота» и «Восточные ворота».