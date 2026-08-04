Дороги, сети и подстанции: в Алматы продолжается создание полицентров

В Алматы продолжается реализация двух инфраструктурных проектов — «Западные ворота» и «Восточные ворота», передает корреспондент агентства Kazinform.

В Алатауском районе — в квадрате улиц Бауыржана Момышулы, Монке Би, Фаризы Онгарсыновой и проспекта Рыскулова — на территории площадью 298 гектаров строят 25,5 км новых дорог.

Одновременно ведется обновление инженерной инфраструктуры. Проект включает реконструкцию подстанций «Алгабас» и «Акбулак», модернизацию котельных «Алгабас» и «Аккент», реконструкцию канализационной насосной станции «Трудовик», а также строительство магистральных сетей тепло-, водо- и электроснабжения.

Как сообщил руководитель управления строительства Алматы Нурбол Нурсагатов в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций, работы выполняются поэтапно. До конца августа планируется завершить строительство тепловых сетей, до начала октября — магистральных сетей водоснабжения и канализации, а к середине октября — объектов магистрального электроснабжения.

В рамках проекта «Восточные ворота» продолжается строительство инфраструктуры. Здесь прокладывают 12,5 км дорог, возводят сети водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, наружной связи, а также строят распределительные подстанции и газорегуляторный пункт. Одновременно продолжается устройство инженерных коммуникаций.

Напомним, в прошлом году в Алматы началось изъятие земельных участков для строительства дорог в полицентре «Восточные ворота».

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