Красоты Казахстана покажет Димаш Кудайберген в новом клипе

АО «НК «Kazakh Tourism» и Димаш Кудайберген приступили к съемкам видеоклипа на туристских объектах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма и спорта РК.

В рамках проекта будет представлена новая музыкальная композиция, посвященная природным и культурным сокровищам Казахстана. Поддержку проекту оказывает Министерство туризма и спорта РК.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Съемки клипа прошли в популярных туристских локациях, как каньоны Шарын, Кольсайские озера, пещера Акмечеть, музей-заповедник Азрет-Султан, а также урочище Бозжыра, долина Торыш и другие.

Ожидается, что также в клипе покажут кадры из национальных парков Бурабай, Катон-Карагай, Алтын-Емел, Жонгар-Алатау.

- Этот проект позволит не только привлечь внимание к уникальным красотам Казахстана, но и подарить зрителям возможность по-новому увидеть нашу страну через призму искусства. Мы надеемся, что благодаря этому клипу многие откроют для себя Казахстан как место с богатым культурным наследием и неповторимой природой, – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Проект призван продвигать туризм Казахстана среди широкой аудитории фанатов артиста, а также познакомить их с природным и культурным наследием страны.

- Димаш - идеальная личность для роли посла туризма Казахстана. Многие люди узнают о Казахстане благодаря Димашу, – отметили в фанклубе артиста в Китае. - Димаш познакомил нас с Казахстаном, он на каждом концерте и на каждой встрече всегда приглашает в Казахстан. Поклонники Димаша со всего мира едут на его Родину. Так что мы приедем в этом году уже в сентябре на концерт Димаша (прим. - в Астане), – отметила Ольга Гриченко в комментариях под публикацией о проекте.

Съемки проекта прошли при поддержке управлений туризма г. Алматы, Алматинской, Туркестанской, Мангистауской областей, а также туристского информационного центра Visit Alatau, компании Visit Aktau, авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, комплекса Karavansaray Turkistan, а также компании «Integra Construction KZ».

Ранее Димаш Кудайберген посетил Туркестанскую и Мангистаускую области, где встретился с акимами регионов и как амбассадор казахстанского туризма посетил историко-культурные достопримечательности.