Красочный флешмоб ко Дню благодарности прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Красочный флешмоб «Единый Казахстан» ко Дню благодарности подготовили многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников и представители Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной задачей было показать сплоченность наших этносов, дружбу народа Казахстана и гостеприимность нашей земли. В этом был посыл флешмоба. Кроме того, в честь 30-летия Независимости нашей страны количество участников флешмоба также равнялось тридцати», - сказал Сергей Цырульников, уточнив, что мероприятие было подготовлено при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Министерства обороны РК и молодежного патриотического движения «Жас сарбаз».

По словам спикера, изначально планы касательно проведения флешмоба были гораздо масштабнее, но вмешались погодные условия.

«У нас есть самый большой флаг в стране – 35х17,5 метров, изначально именно его мы планировали растянуть на улице, чтобы все этносы народа Казахстана держали его, планировалось обширное мероприятие. Но в связи с погодными условиями, так как на улице сейчас -30 градусов, пришлось перенести флешмоб в здание Дома дружбы и провести его с флагом более маленького размера», - заключил С. Цырульников.



