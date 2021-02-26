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    11:09, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Красочный флешмоб ко Дню благодарности прошел в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Красочный флешмоб «Единый Казахстан» ко Дню благодарности подготовили многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников и представители Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главной задачей было показать сплоченность наших этносов, дружбу народа Казахстана и гостеприимность нашей земли. В этом был посыл флешмоба. Кроме того, в честь 30-летия Независимости нашей страны количество участников флешмоба также равнялось тридцати», - сказал Сергей Цырульников, уточнив, что мероприятие было подготовлено при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Министерства обороны РК и молодежного патриотического движения «Жас сарбаз».

    По словам спикера, изначально планы касательно проведения флешмоба были гораздо масштабнее, но вмешались погодные условия.

    «У нас есть самый большой флаг в стране – 35х17,5 метров, изначально именно его мы планировали растянуть на улице, чтобы все этносы народа Казахстана держали его, планировалось обширное мероприятие. Но в связи с погодными условиями, так как на улице сейчас -30 градусов, пришлось перенести флешмоб в здание Дома дружбы и провести его с флагом более маленького размера», - заключил С. Цырульников.



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