Красный уровень угрозы: обзор событий в РК за неделю

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первая неделя нового года для всего Казахстана выдалась самой непростой за всю историю нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В обзорном материале мы восстановили хронологию событий, которые привели к установлению по всей стране «красного» уровня террористической опасности.

2-го января в Жанаозене начались мирные митинги против повышения стоимости сжиженного газа. Глава государства дал поручение Правительству «рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле».

3-го января к митингующим вышел аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Он разъяснил собравшимся меры, принятые Правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении ценообразования на сжиженный газ. Глава региона сообщил, что владельцы АЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа со 120 тенге до 85-90 тенге за литр. Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем, посредством конструктивного диалога.

В этот же день стало известно, что в отношении собственников автозаправочных станций начато расследование на предмет ценового сговора.

4-го января похожие митинги начались в других городах страны. Аким Атырауской области встречался с жителями, вышедшими на центральную площадь в поддержку жителей Жанаозена. Митинги проходили в Актобе.

Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.

В Мангистау прибыли члены Правительственной комиссии, которые проводили переговоры с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ.

В ночь с 4-го на 5-е января ситуация изменилась кардинально. Митинги перестали быть мирными.

5-го января утром страна узнала об отставке Правительства. Обязанности Премьер-Министра РК возложили на Алихана Смаилова.

Начались кадровые перестановки. Государственным секретарем РК назначен Ерлан Карин, первым заместителем председателя КНБ РК стал Мурат Нуртлеу.

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране и дал ряд дополнительных поручений по стабилизации ситуации.

Глава государства подчеркнул, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз». Касым-Жомарт Токаев отметил, что предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка.

В этот же день, 5-го января, был задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

И.о. Премьер-Министра РК А. Смаилов провел совещание по реализации поручений Главы государства и дал ряд поручений по реализации задач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Между тем обстановка в Алматы, где поначалу люди тоже вышли на мирный митинг, катастрофически ухудшилась. То, что митингующие перешли Рубикон, стало понятно после выступления Президента РК вечером 5-го января.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что «как Глава государства и с сегодняшнего дня Председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко». Он подчеркнул, что обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. Накалилась она и в некоторых других областных центрах. В регионах было введено чрезвычайное положение.

В обращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ситуация в стране крайне напряженная. Около половины территории страны охвачено беспорядками. В Алматы происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые, раненые.

6-е января стал одним из самых тяжелых дней недели. Стало понятно, что страна подверглась террористической атаке. Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы. Террористы захватили аэропорт, в том числе пять самолетов. От их рук в Алматы пострадал целый ряд других инфраструктурных объектов.

Председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-Министр Армении Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ направит миротворцев в Казахстан.

В этот же день, 6-го января, произошли важные кадровые назначения.

Председателем Комитета национальной безопасности РК назначен Ермек Сагимбаев, заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директор Службы специального назначения «А» Берик Кунанбаев, заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан Чингис Аринов, начальником Службы государственной охраны РК назначен Сакен Исабеков, председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК назначен Асет Иргалиев, исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующего Силами особого назначения стал Айткурман Омарбеков.

6-го января банки второго уровня, все финансовые и ЦОНы приостановили деятельность.

Временно была приостановлена работа аэропортов в Алматы, Актобе и Актау. К вечеру аэропорт Актобе начал работать в штатном режиме. Деятельность аэропорта Алматы, из которого выбили террористов, приостановили до 9-го января.

Было приостановлено движение поездов по некоторым направлениям. Восстановили сообщение 7-го января.

В Министерстве образования сообщили о продлении каникул для школьников до 17 января, для студентов – до 24 января.

Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.

В Алматы проходила антитеррористическая операция. Затруднялась она тем, что террористы прикрывались мирными гражданами. Алматинцев призывали не покидать свои дома.

К 13:00 часов было известно, что от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, 13 правоохранителей погибли. Тела двух из них были обнаружены с отсеченной головой. К вечеру количество погибших силовиков возросло до 18-ти человек.

В то же время мирные демонстранты, собравшиеся на площади в Актау, начали расходиться. Активисты призывали сохранять спокойствие, расходиться по домам и не собираться.

На севере страны, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, ввели запрет на продажу алкоголя. По периметру СКО и Петропавловска выставили блокпосты.

К ночи в Министерстве внутренних дел сообщили, что все здания государственных органов в Алматы находятся под контролем силовиков. «Зачистка» города от террористов продолжается.

7-го января утром МВД РК сообщило о том, что все акиматы в стране освобождены и взяты под усиленную охрану. На территории Казахстана выставили 70 круглосуточных блокпостов. 26 вооруженных преступников ликвидировали и 18 ранили. Силами правоохранительных органов, вооруженных и приданных сил в Алматы осуществлялась охрана общественного порядка, объектов стратегического значения, зачистка улиц.

В стране ввели «критический красный» уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции.

Президент РК вновь обратился к народу Казахстана. Он заявил, что «нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению данной задачи». Полный текст обращения по ссылке.

Касым-Жомарт Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Глава государства подчеркнул, что началась операция «Антитеррор». В Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка.

Генпрокуратура РК завела уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках.

Началось расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. Предварительные результаты проверок в Агентстве по защите и развитию конкуренции обещают озвучить в течение 20 дней.

По самым приблизительным подсчетам, бандформирования нанесли ущерб Казахстану в 80 миллиардов.

Министерство иностранных дел выясняет, какая помощь со стороны государства требуется иностранным инвесторам в связи с возникшей ситуацией.

Поскольку в стране ограничен доступ в Интернет, Акорда начала рассылку новостей через SMS.

Национальный банк Казахстана сообщил о том, что банки второго уровня обеспечили достаточный объем наличных денег в банкоматах в регионах со стабильной обстановкой.

К полуночи в МВД РК сообщили, что по стране задержаны 3 811 участников беспорядков. Контртеррористическая операция продолжается.

8-го января вооруженные люди пытались захватить СИЗО в Талдыкоргане. Один полицейский погиб, двое получили ранения. В Алматы продолжились задержания участников террористических акций, горожане помогли установить квартиру, в которой прятались бандиты. Задержания проводились в Западно-Казахстанской, Костанайской областях, Актобе.

Появилась первая информация о гибели и ранениях детей в Алматы.

В Таразе стабилизируется ситуация, там начали восстанавливать поврежденные объекты.

В Министерстве образования и науки сообщили о продлении сроков сдачи ЕНТ. Сроки сдачи документов и зачисления в магистратуру и докторантуру продлили до 24 января.

Продолжились кадровые перестановки. Первым заместителем главы Агентства по финансовому мониторингу назначен Габит Садырбеков, освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Азамат Абдымомунов.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что ведомство и его территориальные подразделения перешли на ежедневный мониторинг цен по всем позициям социально значимых продовольственных товаров во всех регионах страны.

По поручению Главы государства введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги - водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение - до 1 июля 2022 года.

Утром 9-го января в МВД РК сообщили, что по стране задержаны 5 135 участников беспорядков. Контртеррористическая операция продолжается.

В связи с человеческими жертвами в результате террористических актов 10-го января объявлено днем общенационального траура. Соответствующий документ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Важной «мирной» новостью прошлой недели, безусловно, стала информация Министерства здравоохранения РК о появлении в стране штамма коронавируса «омикрон». Эпидемиологическая ситуация в некоторых регионах стремительно ухудшается. В ходе заседания МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан озвучен пессимистичный сценарий.