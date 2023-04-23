Красные островки безопасности появились на трассах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Туркестанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» впервые на республиканских автодорогах региона появились красные дорожные разметки. Дорожники нанесли новую разметку с целью повышения внимания участников дорожного движения и обеспечения безопасности на республиканских автотрассах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Красные островки безопасности появились на 2115 километре высокоинтенсивной трассы «Самара-Шымкент» (с двух сторон). Поверх краски дорожники нанесли стеклошарики. Применение стеклошариков делает разметку более заметной для водителей в ночное время суток и в условиях плохой видимости.

Как сообщили в «КазАвтоЖол», в скором времени красные островки безопасности также появятся по направлениям «Шымкент-Тараз» и «Шымкент-Ташкент».

«В текущем году дорожники по всей республиканской сети автодорог установят порядка 8 тысяч новых дорожных знаков, 19 тысяч катафотов, 3,5 тысячи квадратных метров шумовых полос и 10 тысяч сигнальных столбиков, обустроят 9,7 тысячи погонных метров барьерного ограждения, нанесут более 23 тысяч км дорожной разметки, отремонтируют 179 автопавильонов и площадок отдыха и др.», - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

Вместе с тем, особое внимание уделяется установке информационных щитов на дорогах и пропаганде безопасности дорожного движения. На республиканских автотрассах дорожниками планируется установить более 300 новых информационных панно.