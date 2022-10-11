Красные фламинго в зоопарке Алматы восхитили казахстанцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Красные фламинго в пруду алматинского зоопарка восхитили пользователей сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео со стаей гуляющих птиц появилось на странице зоопарка в сети Instagram.

«Золотая осень в самом разгаре! В это время особенная атмосфера и в зоопарке: нет жары, шума и гама, очень тихо, можно побыть наедине с собой и с животными. Как красиво смотрятся наши красные фламинго на фоне осени», - говорится в посте.





Пользователи сети оценили видео, оставив восхищенные комментарии под постом.

В пресс-службе зоопарка сообщили, что красные фламинго прибыли к ним из Кубы в 2010 году. Сейчас в зоопарке обитают 18 фламинго, один из них приплод 2019 года рождения.

Недавно около 5 тысяч фламинго прилетели на озеро Саумалколь, который находится в Коргалжынском заповеднике Акмолинской области. Их сняли на видео сотрудники Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Помимо фламинго, на видео можно заметить и других птиц из Красной книги Казахстана.





Кадры из видео











