16:21
2 Июня 2022 15:18
Краснокнижный медведь попал в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Национальном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области в фотоловушку попался тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» фотоловушка поймала редкого тянь-шаньского бурого медведя, который занесен в Красную книгу. В дальнейшем планируется продолжить мониторинг», - сообщается на официальной странице Нацпарка в Instagram .
В сентябре прошлого года в объектив фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель» попала семья барсов.
Ранее сообщалось, что в парке «Алтын-Эмель» установили новейшие фотоловушки.
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