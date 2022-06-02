2 Июня 2022 15:18

Краснокнижный медведь попал в фотоловушку в нацпарке «Алтын-Эмель»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Национальном парке «Алтын-Эмель» в Алматинской области в фотоловушку попался тянь-шаньский бурый медведь, занесенный в Красную книгу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» фотоловушка поймала редкого тянь-шаньского бурого медведя, который занесен в Красную книгу. В дальнейшем планируется продолжить мониторинг», - сообщается на официальной странице Нацпарка в Instagram .

В сентябре прошлого года в объектив фотоловушки в нацпарке «Алтын-Эмель» попала семья барсов.

Ранее сообщалось, что в парке «Алтын-Эмель» установили новейшие фотоловушки.