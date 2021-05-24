Краснокнижную рыбу продавали на рынке в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские выявили факт реализации краснокнижной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Участковые инспектора полиции МПС ОП Кентау совместно с рыболовной инспекцией провели рейдовые мероприятия по профилактике и выявлению административных правонарушений, связанных с фактами незаконной добычи и реализации рыбных ресурсов, водных животных и растений на территории Туркестанской области.

В результате, на одном из рынков Кентау во время проверки торговых рядов полицейские выявили продавца, жителя Кентау, который торговал рыбой, занесённой в Красную книгу РК.

«При проверке, среди продаваемой рыбы стражи порядка обнаружили и изъяли 4 краснокнижных «туркестанских усачей». Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 УК РК «незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или жертвами», - сообщили в департаменте полиции области.

Как выяснилось, мужчина приобрел указанную рыбу на одной из торговых точек в Туркестане.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской.

Кроме того, сотрудниками природоохранной полиции ОП Кентау проводятся розыскные мероприятия по установлению неизвестного лица, реализовавшего рыбу, находящуюся под угрозой исчезновения.