18 Мая 2022 20:44

Краснокнижного бурого медведя засняли на видео в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Аксу-Жабаглинском заповеднике в Туркестанской области попал на видео тянь-шаньский бурый медведь в естественной среде обитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медведя заснял блогер Айбар Толеубеков с помощью дрона с камерой.

«Прежде чем попасть на территорию Аксу-Жабаглинского заповедника, мы взяли разрешение, сделали бронь. Нашей целью было запечатлеть красоту природы. Снимая видео на дрон, я заметил, что в кадр случайно попали медведица и медвежонок», - поделился автор видео.

По данным онлайн-издания о природе Tabigat Media, на видео попал тянь-шаньский бурый медведь, который является подвидом бурого медведя. Он занесен в Красную книгу Казахстана.

Аксу-Жабаглинский заповедник – старейший заповедник Казахстана, а также первый в Центральной Азии, получивший статус биосферного заповедника ЮНЕСКО, расположен в отрогах Западного Тянь-Шаня на высоте от 1 000 до 4 280 метров над уровнем моря.



