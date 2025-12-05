Краснокнижный алатауский подснежник расцвел под Алматы

В Иле-Алатауском государственном национальном парке наблюдают за редким явлением — зимнее цветение алатауского подснежника (Crocus alatavicus), включенного в Красную книгу.





— Обычно этот эндемичный вид появляется только в марте–апреле. В этом году нестабильная и теплая погода привела к его более раннему цветению, — отметили в нацпарке.

Сотрудники парка призывают туристов соблюдать правила поведения на природе: не срывать цветы, не повреждать их и бережно относиться к естественной среде обитания.

В нацпарке напомнили, что сохранение редких видов — общая ответственность каждого.

Ранее алтайский улар, предпочитающий отвесные горные скалы и высоты до 3500 метров, попался в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка.



