    10:55, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Краснокнижный алатауский подснежник расцвел под Алматы

    В Иле-Алатауском нацпарке зафиксировали зимнее цветение краснокнижного алатауского подснежника, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    В Иле-Алатауском государственном национальном парке наблюдают за редким явлением — зимнее цветение алатауского подснежника (Crocus alatavicus), включенного в Красную книгу.

    — Обычно этот эндемичный вид появляется только в марте–апреле. В этом году нестабильная и теплая погода привела к его более раннему цветению, — отметили в нацпарке.

    Сотрудники парка призывают туристов соблюдать правила поведения на природе: не срывать цветы, не повреждать их и бережно относиться к естественной среде обитания.

    В нацпарке напомнили, что сохранение редких видов — общая ответственность каждого.

    Ранее алтайский улар, предпочитающий отвесные горные скалы и высоты до 3500 метров, попался в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка.

    Природа Экология Красная книга Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
