Краснокнижный алатауский подснежник расцвел под Алматы
В Иле-Алатауском нацпарке зафиксировали зимнее цветение краснокнижного алатауского подснежника, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Иле-Алатауском государственном национальном парке наблюдают за редким явлением — зимнее цветение алатауского подснежника (Crocus alatavicus), включенного в Красную книгу.
— Обычно этот эндемичный вид появляется только в марте–апреле. В этом году нестабильная и теплая погода привела к его более раннему цветению, — отметили в нацпарке.
Сотрудники парка призывают туристов соблюдать правила поведения на природе: не срывать цветы, не повреждать их и бережно относиться к естественной среде обитания.
В нацпарке напомнили, что сохранение редких видов — общая ответственность каждого.
Ранее алтайский улар, предпочитающий отвесные горные скалы и высоты до 3500 метров, попался в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка.