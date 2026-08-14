Краснокнижных растений на территории Almaty SuperSki нет, снежные барсы там не водятся

Школьные уроки физкультуры планируют в пилотном режиме проводить на будущем горном курорте Almaty SuperSki на Кок-Жайлау, передает Kazinform.

По словам генерального директора Kazakh Tourism Development Ержана Еркинбаева, общая протяженность горнолыжных трасс составит 60 километров. По словам Еркинбаева, около 70% из них будут рассчитаны на детей и начинающих лыжников.

Одной из задач проекта его авторы называют развитие детского спорта. Совместно с Министерством просвещения и акиматом Алматы достигнута договоренность в пилотном режиме проводить на Кок-Жайлау уроки физкультуры для школьников бесплатно.

— В целом, перед нами стоит задача обеспечить доступность для населения. Для школьников должно быть бесплатно, для пенсионеров и людей с инвалидностью — доступно. Если говорить ориентировочно, самый дорогой абонемент на полный день без каких-либо льгот будет стоить около 14 тысяч теңге, — отметил Еркинбаев.

Фото: Kazakh Tourism Development

Как строительство повлияет на природу

Представители проекта заявляют, что при строительстве будут действовать отдельные требования к технике и экологической безопасности. Старую технику с высокими выбросами использовать не планируют.

При проектировании также учитываются риски схода лавин, эрозии и землетрясений. Главным проектировщиком назначен КазНИИСА. Все канатные дороги и строительные объекты должны быть рассчитаны на 10-балльную сейсмическую нагрузку.

Есть ли риск для снежного барса

Оценкой воздействия строительства на животный мир занимается Институт зоологии. Его генеральный директор Айдын Есжанов сообщил, что задача института — независимо оценить влияние строительства Almaty SuperSki на фауну Кок-Жайлау.

Для этого специалисты изучили имеющиеся научные данные о видах, которые обитают на этой территории, местах их концентрации и определили наиболее уязвимые виды. Сейчас ученые продолжают полевые исследования: устанавливают фотоловушки, ведут дистанционное наблюдение и маршрутный учет.

Особое внимание ученые уделяют крупным млекопитающим, в том числе снежному барсу, рыси и тянь-шаньскому бурому медведю.

Есжанов отметил, что любая деятельность человека несет потенциальный ущерб окружающей среде, однако выявленные риски специалисты считают управляемыми и минимальными.

Фото: Kazakh Tourism Development

— Любая деятельность человека связана с тем или иным потенциальным ущербом для окружающей среды. Риски есть, и они управляемы. Если во время строительства животное приближается к месту работ, сотрудников оповещают, и работа прекращается до того момента, пока животное не удалится на достаточное расстояние. Это делается, чтобы минимизировать беспокойство и риск травмирования животных, — объяснил Есжанов.

Заведующий лабораторией териологии Института зоологии Алексей Грачев сообщил, что на данный момент снежных барсов непосредственно на территории проекта не зафиксировано. При этом специалисты отслеживают 16 особей.

— Эта территория уже освоена туристами. На участках, которые планируются под застройку, биологическое разнообразие и животный мир уже минимальны. При этом есть прилегающие участки, которые выделены в отдельные зеленые зоны — строительство там не предусматривается. Там будут продолжены исследования и мониторинг. Ключевые ядра популяций, в том числе редких видов, находятся вне зоны застройки, — отметил Алексей Грачев.

Что будет с краснокнижными растениями

Исследования растительного мира Кок-Жайлау проводит группа специалистов КазНУ под руководством заведующей кафедрой ботаники и агроэкологии Нурсулу Ахтаевой.

По ее словам, на южных склонах Кок-Жайлау есть хорошая популяция тюльпана Островского. Она находится выше основной площадки, где планируется строительство горнолыжного курорта.

Ближе к дороге встречаются отдельные яблони Сиверса. Однако, как уточнила Ахтаева, трасса строящейся дороги не пересекается с местами их произрастания.

При вырубке деревьев вдоль дороги будет учитываться их санитарное состояние. По словам специалиста, значительная часть этих деревьев многолетняя и уже старая. После вырубки предусмотрено лесовосстановление.

Фото: Kazakh Tourism Development

Кроме того, Almaty SuperSki предложил создать буферные зоны вокруг мест произрастания редких растений. Даже если эти участки находятся за пределами основной строительной площадки, такие зоны должны снизить риск того, что в дальнейшем растения будут повреждены туристами.

— Предложили организовать буферные зоны вокруг мест произрастания этих видов растений. Хотя они находятся вне основной площадки, это нужно для того, чтобы в дальнейшем туристы не повредили эти территории, — сказала Ахтаева.

Работа ученых продолжится и после завершения основного этапа строительства. По словам Ахтаевой, мониторинг ведется уже сейчас, а в дальнейшем исследования по сохранению биоразнообразия Кок-Жайлау планируется проводить еще в течение 5-7 лет. К работе привлекут студентов и докторантов.