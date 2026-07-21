Краснокнижная туркестанская рысь попала в объектив фотоловушки в нацпарке «Тарбагатай»
На одну из фотоловушек, установленных на территории Государственного национального природного парка «Тарбагатай», попал момент, когда туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus) пришла на водопой, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.
В ведомстве отметили, что это является важным подтверждением того, что на территории парка обитают редкие виды животных, а природная среда сохраняется в благоприятном состоянии.
Туркестанская рысь — крупный хищник семейства кошачьих. Она является подвидом обыкновенной рыси, распространённым в Центральной Азии. В Казахстане этот вид встречается крайне редко, поэтому занесен в Красную книгу Республики Казахстан и находится под государственной охраной.
Лесисто-горные массивы и скалистые ущелья национального парка являются благоприятной средой обитания для туркестанской рыси. Это осторожное и скрытное животное очень редко попадается на глаза человеку. Поэтому каждый видеоматериал, полученный с помощью фотоловушек, представляет большую научную ценность, позволяя специалистам отслеживать распространение, особенности поведения и численность этого редкого хищника.
В государственном национальном природном парке «Тарбагатай» на постоянной основе проводится мониторинг, направленный на охрану туркестанской рыси и сохранение ее естественной среды обитания. Регулярная регистрация этого редкого хищника фотоловушками не только свидетельствует об устойчивости экосистемы парка, но и подтверждает эффективность природоохранных мероприятий по сохранению биологического разнообразия Казахстана.
Ранее фотоловушки помогли обнаружить новую территорию обитания туркестанской рыси.