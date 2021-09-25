«Красная» зона по коронавирусу уменьшилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане уменьшилась «красная» зона по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 сентября 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.