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    09:09, 25 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Красная» зона по коронавирусу уменьшилась в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане уменьшилась «красная» зона по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 сентября 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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