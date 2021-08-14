+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 16 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане

14 Августа 2021 08:32
Поделиться:
Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
6195 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
7510 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ 89 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 августа 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне - Туркестанская область.

Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
6195 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
7510 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
Кто много двигается, выздоравливает быстрее – жамбылский врач-ревматолог о КВИ
89 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Популярное
1 По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
2 Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне
3 ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
4 Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
5 12-летний ребенок скончался на улице в Актау
6 Уроженка СКО разыскивается за совершение мошенничества в Акмолинской области
Читайте также
Вход через Ashyq внедрен в религиозных объектах Нур-Султана
89 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
По 5 кг сахара на человека: В акимате Алматы объяснили ограничение
Акимат Нур-Султана выделит средства для помощи пострадавшим на Семипалатинском полигоне
ВОЗ обеспечила поставку медпомощи в Казахстан на 1,16 млн долларов
Кто ездил в составе казахстанской делегации на Олимпиаду в Токио
12-летний ребенок скончался на улице в Актау
Уроженка СКО разыскивается за совершение мошенничества в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив