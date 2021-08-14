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Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане
14 Августа 2021 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Красная» зона по коронавирусу не уменьшается в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 августа 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне - Туркестанская область.
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