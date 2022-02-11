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«Красная зона» не уменьшается в Казахстане
11 Февраля 2022 08:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Отметим, со вчерашнего дня ситуация не изменилась.
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