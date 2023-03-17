Красивые номера обещал аферист жителям Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Красивые номера и регистрацию авто обещал аферист жителям Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Сайрамского районного управления полиции обратился местный житель с заявлением о мошенничестве на крупную сумму. Как рассказал потерпевший, некий знакомый пообещал помочь в регистрации иностранного автомобиля и получении казахстанских номеров. Аферист обманным путем выманил у жителя района 500 тысяч тенге и исчез из виду.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст. 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили подозреваемого в мошенничестве жителя Сайрамского района. Выяснилось, что он оказался причастен к другому аналогичному мошенничеству. Обещая помочь оформить красивые номера на автомашину, аферист выманил у еще одного потерпевшего около 300 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Выясняется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

